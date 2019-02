Eigenes Gesetz für Cybersicherheitstandards bei Unternehmen

futurezone: Österreich hat lange gebraucht, um die EU-Richtlinie umzusetzen. Jetzt steht das NIS-Gesetz und wurde vom Nationalrat beschlossen. Sind Sie mit der Umsetzung zufrieden?

Alexander Janda: Ich bin zunächst einmal sehr zufrieden, dass das Gesetz in Kraft getreten ist, denn es war kein leichter Weg. Das KSÖ hat die Entstehung des Gesetzes seit 2013 begleitet, mit Workshops, Whitepaper und vielen Diskussions- und Präsentationsterminen. Wir haben in dieser Zeit gemeinsam mit allen, die uns unterstützt und begleitet haben, viel gelernt und das Ergebnis ist aus meiner Sicht die Arbeit wert. Es gibt nun erstmals ein Gesetz, dass sich mit dem Thema Cybersicherheit konkret auseinandersetzt und bei dem die Sicherheit nicht nur ein Teilaspekt von Datenschutz oder Cyberkriminalität ist. Wir haben aber auch gesehen, dass eine sich so rasch verändernde Thematik wie die Digitalisierung und die damit verbundene Cybersicherheit nur sehr schwer im gleichen Tempo rechtlich behandelt werden kann.

Wie sehen die einheitlichen Cybersicherheitsstandards für Unternehmen von kritischer Infrastruktur nun genau aus?

Zunächst einmal betrifft das Gesetz nicht die gesamte kritische Infrastruktur sondern eine ausgewählte Gruppe an „Betreibern wesentlicher Dienste“ und „digitale Diensteanbieter“. Damit hat man die Möglichkeit geschaffen, gezielter genau jene Unternehmen anzusprechen, die von dem Gesetz betroffen sein sollen. Für diese Gruppe werden Mindestsicherheitsvorkehrungen vorgeschrieben werden, die sich an den gängigen Standards und Best Practices wie z.B. der ISO 27000-Familie orientieren. Welche das genau sind, wird noch festgelegt und es wird in den jeweiligen Sektoren Anpassungen geben können. Aber Überraschungen sollten keine dabei sein. Im Unterschied zu früher müssen die betroffenen Unternehmen aber die Umsetzung und Einhaltung dieser Standards erstmals dem Innenministerium nachweisen.

An wen müssen Vorfälle gemeldet werden und in welchem Zeitfenster, bevor Strafen drohen?

In den meisten Fällen müssen die Unternehmen an ihr sektorspezifisches Computer Emergency Response Team (CERT) melden. Ausnahmen gibt es dort, wo die vorhandenen Meldeverpflichtungen bereits jetzt strenger sind, als jene des NIS-Gesetzes, also im Telekommunikations- und im Finanzbereich. Laut Gesetz müssen die Meldungen unverzüglich erfolgen. Diese Formulierung hat im Vorfeld teilweise für Kritik gesorgt, weil sie manchen nicht konkret genug war. Wir haben aber in unseren Diskussionen zum NIS-Gesetz gehört, dass es den Behörden nicht darum geht, dass sofort gemeldet wird sondern dass ihnen sehr wohl bewusst ist, dass die Unternehmen sich zuerst um den Cyberangriff kümmern. Sobald es aber irgendwie möglich ist, die Behörden zu informieren, muss dies auch passieren – ohne Verzug.

Wie lange braucht es, bis die Koordination zur Prävention sowie zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen sich eingespielt hat?

Das sollte von Beginn an funktionieren, denn diese Koordination gab es schon jetzt in vielen Bereichen. Seit einigen Jahren gibt es eine enge Zusammenarbeit von Betreibern kritischer Infrastrukturen mit dem Innenministerium und dem Bundeskanzleramt, nicht nur im Bereich der Cybersicherheit. Und auch zwischen den Ministerien wurde schon lange zusammengearbeitet, wenn es um die Cybersicherheitskoordination geht. Das Gesetz stellt diese Zusammenarbeit jetzt noch zusätzlich auf sichere rechtliche Beine und regelt genau, wer wofür zuständig ist.