Elektronische Beweismittel: Zugriff auf Nutzerdaten ohne Kontrolle

Warum ist das problematisch?

Auch Internet-Provider haben noch weitere Kritikpunkte zu diesem Bereich: Im Gesetzesvorschlag findet sich keine Festlegung darauf, auf welchem Wege die Daten ausgetauscht werden. EU-Drittstaaten könnten die Daten etwa auch per Fax anfordern, wie es bis zur Einführung der "Durchlaufstelle" auch in Österreich üblich war. Innerhalb Österreichs gebe es einen hohen Schutzstandard für Verkehrsdaten, so Schubert. Diese wären bei einer Übermittlung an andere Länder jedoch nicht gegeben.

„Selbst die Übermittlung von Anordnungen der Staatsanwaltschaft an die Provider quer durch Europa per Fax wäre aus Sicht der Internetwirtschaft ein technologischer Rückschritt ins letzte Jahrtausend. Gleichzeitig wäre diese Methode wohl auch eine Bankrotterklärung jedes Staates, der vorgibt Kriminalität in einer digitalisierten Welt bekämpfen zu wollen“, meint Schubert.

Ebenfalls problematisch sei, dass Provider mit dieser Regelung gezwungen werden können, Daten herauszugeben für Delikte, die in Österreich gar nicht strafbar seien, so Schubert. Ein Beispiel wäre etwa der Straftatbestand „Rebellion“, der in Spanien existiere, aber nicht in Österreich oder Deutschland.

„Am problematischsten sehe ich, wie Grundrechte und Rechtsschutz der betroffene Nutzerinnen und Nutzer gewährleistet werden und wie konkret vorzugehen ist, wenn beispielsweise Rechte von Geheimnisträgern oder von Journalistinnen bzw. Journalisten durch eine Anordnung verletzt werden“, ergänzt Schubert, der im LIBE-Ausschuss des EU-Parlaments die Position der Internet Service Provider darlegen konnte.

Datenschützer von epicenter.works sind zudem besorgt über das Ausmaß, das eine Datenherausgabe annehmen kann. Bei besonders schweren Straftaten mit einem Ausmaß von mindestens drei Jahren Haft soll es auch möglich sein, eine zweimonatige Vorratsdatenspeicherung zu erwirken, die danach verlängert werden kann. „Damit könnten Provider verpflichtet werden, Daten dauerhaft auf Vorrat zu speichern“, heißt es seitens epicenter.works. Problematisch sehe man auch, dass es keine klaren Grenzen gebe, etwa, welche Behörden Anfragen stellen dürfen und wann und ob Provider die Herausgabe der Daten verweigern können.