DSGVO kostet Firmen dreistelligen Millionen-Betrag

Gesetze in Österreich

In Zukunft sollen personenbezogene Daten besser geschützt werden. Unternehmen müssen transparent aufklären, was mit den Daten ihrer Kunden passiert und wofür sie verwendet werden. Kunden haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung sowie auf Löschung ihrer Daten. Ist die Speicherung von Daten nicht unbedingt notwendig, so müssen Firmen die Zustimmung der Kunden einholen. Die neue Verordnung schützt nur Daten natürlicher Personen, nicht aber juristischer.

All das gilt in Österreich im Grunde schon lange. Österreich sei beim Thema Datenschutz ein „early mover“ gewesen, sagte Pollirer. Die Strafen waren bisher aber läppisch. „Die höchste Strafe, die mir bisher bekannt ist, waren in Österreich 1.700 Euro“, so der Datenschutz-Experte.

Ob die Datenschutzgrundverordnung auch einen Wettbewerbsvorteil für Firmen bringt, ist fraglich. Kunden würden Datenschutz voraussetzen, dafür aber nicht zahlen wollen, hieß es.