EU droht mit Bruch des SWIFT-Abkommens

In dem Bespitzelungsskandal um den US-Geheimdienst NSA ist nach Angaben von EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström nicht geklärt, ob es einen unbefugten Zugriff auf Daten des in Belgien ansässigen Finanzdienstleister SWIFT gab, der internationale Banküberweisungen sichert. "Wir hatten keine Anhaltspunkte, dass es einen Verstoß gegen das (Swift-)Abkommen gegeben hat, bevor entsprechende Pressemeldungen aufgetaucht sind", sagte Malmström am Dienstag vor dem Innenausschuss des Europaparlaments in Brüssel.