EU will "klare Antworten" der USA auf SWIFT-Vorwürfe

Die Europäische Kommission verlangt von den US-Behörden "klare und zufriedenstellende Antworten" auf die jüngsten Vorwürfe gegen den Auslandsgeheimdienst NSA, der Bankdaten von Kontoinhabern in ganz Europa ausgespäht haben soll. "Ich habe vorige Nacht mit meinen amerikanischen Kollegen gesprochen und ihnen meine tiefe Besorgnis über die mutmaßliche NSA-Überwachung mitgeteilt", schrieb EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström am Donnerstag auf ihrer Twitter-Seite. In einem Brief habe sie um dringende Beratungen gebeten.

Nach einem Bericht des brasilianischen Fernsehsenders TV Globo zapft die NSA systematisch das SWIFT-Kommunikationsnetzwerk an, in dem die Bankdaten von Millionen Bürgern und Unternehmen in der EU gespeichert sind. Ausgespäht wurde demnach der in Belgien ansässige Finanzdienstleister SWIFT, der internationale Banküberweisungen sichert.