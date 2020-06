EU kritisiert Internet-Sperren in der Türkei

Die Europäische Union hat geschlossen die Sperrung von Internetangeboten wie Twitter und YouTube in der Türkei kritisiert. „Alle Kollegen haben deutlich gemacht, dass die Türkei eine besondere Verantwortung hat als ein Staat, der sich im Beitrittsprozess befindet“, sagte Deutschlands Chefdiplomat Frank-Walter Steinmeier ( SPD) nach einem Treffen der EU-Außenminister am Samstag in Athen.

„Soziale Medien spielen eine wichtige Rolle auch für die Menschen in der Türkei“, fügte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hinzu. Die EU-Außenminister kamen am Samstag in der griechischen Hauptstadt mit ihren Kollegen aus den Kandidatenstaaten für einen EU-Beitritt zusammen, dazu gehört auch die Türkei. Die Regierung in Ankara wurde zuletzt in der EU heftig unter anderem wegen der Sperrung des Internet-Kurznachrichtendienstes Twitter und der Videoplattform YouTube kritisiert.