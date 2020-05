Euro-Cloud und Schengen-Routing: "Totaler Unsinn"

Der Ruf nach dem Schengen-Routing und einer europäischen Cloud war nach den Enthüllungen von Edward Snowden über die Internet-Überwachung der US- und anderer Geheimdienste wiederholt zu hören. Auch zum Auftakt des Internet Governance Forum Austria standen am Donnerstag in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien die Chancen eines europäischen Internets zur Debatte.

"Ich sehe die Territorialisierung des Netzes skeptisch", sagte Christian Singer vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT). Schengen-Routing sei in manchen Fällen sicherlich vernünftig, meinte Singer: "Warum sollen Datenpakete über die USA gehen, wenn ich hier im Raum Nachrichten versende?" Die Fragmentierung des Netzes gehe aber auch zulasten der Kommunikation. Die weltweite Kommunikation werde schwieriger.