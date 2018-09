Facebook, Google, Twitter: Gegenwind für die Giganten

Facebook hat das Security-Team aufgestockt, Twitter geht massiv gegen die Präsenz von Bots vor: Im vergangenen Herbst wurden 50.258 Accounts mit Verbindung zu Russland identifiziert, die automatisiert politische Inhalte veröffentlichten. In den vergangenen Monaten wurden zwischen 8,5 und zehn Millionen dubiose Accounts pro Woche aufgefordert, sich klar zu identifizieren. „Unsere Arbeit ist aber noch nicht getan, und sie wird niemals enden“, hat Dorsey in einem vorab veröffentlichten Statement geschrieben: „Wir stehen einer Gefahr gegenüber, für die wir auf die Hilfe anderer Marktteilnehmer und der Regierung angewiesen sind.“

Auch von Sandberg hieß es, dass Facebook diese Gefahren nicht alleine unterbinden könne, da man nicht die gleichen „investigativen Werkzeuge“ habe wie die US-Regierung. Man werde daher eng mit den Behörden zusammenarbeiten. Facebooks CEO Mark Zuckerberg hatte sich in vorherigen Anhörungen zwar mehrfach entschuldigt und sich dafür auch den Spitznamen „Mark Sorryberg“ eingefangen, auf viele Fragen aber eher ausweichend reagiert. Ähnlich verlief es auch bei einer Anhörung Zuckerbergs vor dem EU-Parlament im Mai, bei der es ebenfalls um Datenmissbrauch ging: „Ich habe sechs Fragen eingereicht, die mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden können – keine davon ist beantwortet worden“, empörte sich etwa der Grüne Philippe Lamberts.

Warnung vor EU-Wahlen

So wie in den USA die Sorgen im Vorfeld der Midterm-Wahlen groß sind, so beunruhigt ist man in Europa angesichts der EU-Parlamentswahlen im Mai 2019. Die EU-Kommission hat vor wenigen Wochen alle Mitgliedsstaaten zu Abwehrmaßnahmen gegen mögliche Social Media-Angriffe auf die Wahl aufgerufen. „Wir müssen verhindern, dass staatliche und nicht-staatliche Akteure unsere demokratischen Systeme untergraben und als Waffe gegen uns einzusetzen“, sagte dazu EU-Sicherheitskommissar Julian King. Solche Bedrohungen seien „subtiler und schädlicher als Cyber-Attacken“.

Doch auch die Plattformen selbst sollen laut King konsequenter gegen derartige Manipulation vorgehen - so begibt sich der EU-Politiker auf eine Linie mit den US-Abgeordneten. Dabei soll es zum Beispiel auch darum gehen, die Möglichkeiten der stark zielgerichteten Werbung – sogenanntes Microtargeting – bei politischer Werbung einzuschränken.

Zu den dringendsten Maßnahmen gehört laut EU-Kommission ein Verhaltenskodex, den die Plattformen selbst beschließen sollen. Er sollte bis Juli fertig sein, wurde bisher aber noch nicht veröffentlicht.