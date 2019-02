Facebook im Visier wegen Datensammeln aus Gesundheitsgruppen

Facebook steht einmal mehr wegen Privatsphäreverletzungen im Visier von US-Behörden. Der Konzern wurde in den USA angeklagt, weil der Konzern sensible Gesundheitsdaten seiner Nutzer, die sie in „geschlossenen“ Gruppen gepostet worden waren, an die Öffentlichkeit gelangt waren. Der Weg wie Facebook mit seinen Nutzern interagiere, sei „unfair und irreführend“, heißt es in der Beschwerde der US-Regulatoren.

Konkret geht es bei der Klage darum, dass vergangenes Jahr sensible Daten aus einer Frauengruppe auf Facebook, die eine bestimmte Genmutation haben, an die Öffentlichkeit geraten waren. Darunter unter anderem Name und E-Mail-Adresse. Diese konnten manuell sowie über eine Chrome-Erweiterung gespeichert und heruntergeladen werden, obwohl die Gruppe selbst als „geheim“ eingestuft worden war. Die Nutzerinnen fühlten sich also sicher und kommunizierten dort offen über ihre Krankheiten.