Facebook sieht kein Datenschutzproblem

"Nicht die Userdaten sind die wertvolle Währung im Internet, sondern der Grad der Involvierung und Aufmerksamkeit der Leute auf einer Plattform", hielt Allan gleich zu Beginn der Diskussion fest. Persönliche Informationen würden diese Involvierung antreiben. Zudem sei es den Leuten wichtig, einen gut funktionierenden kostenlosen Dienst nutzen zu können. Die Kosten, um die notwendige Hardware laufen zu lassen sei entsprechend groß, verteidigte Allan das Werbegeschäft mit den Daten der User.



Angst vor frustrierendem Gesetz

Von der EU erhofft sich der Facebook-Manager, dass das derzeit in Vorbereitung befindliche neue Datenschutz-Gesetz klar formuliert, aber in der Umsetzung nicht frustrierend und innovationsfeindlich ausfalle. "Wir erwarten uns eher eine Evolution bestehender Maßnahmen, als eine Revolution", so Allan. Die derzeitige Verunsicherung führt Allan zu einem Gutteil auch auf die Unwissenheit von Usern wie Kritikern zurück: "Wir sind ein recht neues Service. Viele verstehen nicht, wie die Plattform funktioniert und malen sich die schlimmsten Dinge aus."