Facebook sperrt rechtsextreme Seite "Info Direkt"

Vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes wird "Info Direkt" als rechtsextrem eingestuft: "Die Zeitschrift kleidet klassisch rechtsextreme Weltanschauung in ein modernes Gewand und lotet insbesondere in Form von omnipräsentem Antisemitismus, Volksgemeinschaftsdünkel, einer teils offen vertretenen antidemokratischen Stoßrichtung und quasi-revolutionärem Impetus die Grenze zum Neonazismus aus, was auch der politischen Vita zentraler Akteure entspricht."