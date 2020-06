Facebook vs. Schrems: Das Gesprächsprotokoll

Vertreter von Facebook haben Anfang Februar in Wien mit der Initiative europe-v-facebook.org sechs Stunden lang in einem Hotel am Flughafen Schwechat über mögliche Datenschutzverstöße des Online-Netzwerkes gesprochen (die futurezone hat berichtet). Mit dabei waren neben Max Schrems von europe-v-facebook.org und einem protokollführenden Juristen von Facebook-Seite der Europa-Chef Richard Allen sowie eine Vertreterin des Global Policy Teams aus den USA. "Dabei ging es um viele, kleine Details", erklärte Schrems.

"Einblick in die Argumentation von Facebook"

Am Montag hat die Initiative europe-v-facebook.org nun das Gesprächsprotokoll (PDF) in Form einer "Zusammenfassung der Argumente" online veröffentlicht. "Wir hoffen mit diesem Format eine möglichst gute Übersicht über die Verhandlungen zu geben. Wir glauben mit diesem Dokument das Maximum an Transparenz erreicht zu haben, was unter den Umständen möglich war. Wir hoffen, es bringt möglichst vielen Menschen einen Einblick in die Funktion und Argumentation von Facebook", heißt es in dem Protokoll. Das Dokument sei allerdings nicht gemeinsam erstellt worden, sondern "nach bestem Wissen und Gewissen" der Initiative europe-v-facebook. Facebook habe allerdings die Chance bekommen, das Dokument vorher zu lesen, um offensichtliche Fehler zu vermeiden, heißt es.

Wer kontrolliert die Daten?

Aus dem Gesprächsprotokoll geht hervor, dass alleine die grundlegende Frage: "Wer hat die Kontrolle über die Nutzer-Daten?" für große Meinungsverschiedenheiten bei den beiden Fraktionen sorgt. Diese Frage sei die Basis für weitere gesetzliche Untersuchungen, so die Initiative europe-v-facebook.org. Die Initiative geht davon aus, das der User der Kontrolleur des "ersten Korbs" (wie der Facebook-Wall, der Timeline, den Foto-Uploads oder von Veranstaltungen) sei. Laut Facebook-Vertretern würde dieses Modell jedoch nicht funktionieren. Facebook denkt, es müsse der Kontrolleur der meisten Prozesse bleiben, um eingreifen zu können, wenn dies erforderlich sei. In diesem Punkt dürfte eine Einigung der beiden Fraktionen also besonders schwierig werden.

Datenschutzrichtlinien - (ohne) Zustimmung der Nutzer

Neben diesem heiklen Punkt, wer die Kontrolle über die Nutzer-Daten haben sollte - der Nutzer selbst oder Facebook - stößt sich die Initiative auch an den Datenschutzbestimmungen. "Die Datenschutzrichtlinien sind vage, langwierig und unklar, sodass wir bezweifeln, dass der Nutzer sich bei seiner Einwilligung, eindeutig informiert fühlt." Zudem sei es nicht ausreichend, wenn Facebook seine Richtlinien im Hintergrund einfach ändere.

Hier scheint Facebook taub für Kritik zu sein und auf seiner bisherigen Position zu beharren. " Facebook glaubt nicht, eine explizite Zustimmung vom Nutzer zu brauchen, wenn es seine Datenschutzrichtlinien ändert", heißt es in dem Gesprächsprotokoll. Die Nutzer seien sich den Änderungen bewusst. Zudem werden sie über die die "Site Governance"-Seite von Facebook sowie über Medien über die Änderungen informiert. Eine neue Version der Datenschutzrichtlinie wird für Ende März erwartet. Darin wird allerdings definitiv wieder nicht festgelegt, wer welche Daten auf Facebook kontrolliert, wie aus dem Protokoll hervorgeht.