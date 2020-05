„Fehlender Mut gegenüber den USA“

„Der Europäische Rat hat keinen Mut gegenüber den USA gezeigt. Lasst uns zumindest rasch die Datenschutzgesetzgebung in der EU abschließen“, erklärte Swoboda am Freitag auf Twitter. Swoboda kritisierte gegenüber der APA, der EU-Gipfel hätte zumindest das Abkommen zum SWIFT-Bankdatentransfer von Europa in die USA suspendieren sollen, so wie es das Europaparlament gefordert hat. Die EU-Staaten hätten diese Forderung ignoriert.