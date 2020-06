GPS-Ortung für Demenzpatienten

Rechtslage

Das Gesetz sieht vor, dass der Geortete dem Einsatz solcher Geräte bzw. Dienste zustimmen muss. Nur dann bewegt man sich damit innerhalb des rechtlichen Rahmens. "Bei Einwilligung des Demenzpatienten können Personenortungssysteme legal genutzt werden", sagt Rechtsexperte Wolfgang Feiel, Leiter der Rechtsabteilung bei der österreichischen Regulierungsbehörde RTR, im Gespräch mit der FUTUREZONE. Ist die Demenz so weit fortgeschritten, dass der Betroffene selbst keine Entscheidungen mehr treffen kann und ihm ein Sachwalter zur Seite gestellt wurde, so kann auch dieser dem Einsatz der Personenortung zustimmen.

Teure Geräte

Obwohl das Thema Überwachung immer einen schalen Beigeschmack hat, kann die Ortung in diesem Fall möglicherweise sogar mehr Freiheit mit sich bringen. Zumindest müssen den Demenzkranken dann keine Türen verschlossen oder ständig eine andere Person zur Seite gestellt werden. Auch Betroffene stehen dem Thema Personenortung positiv gegenüber. "Wir finden das eine sehr gute Sache", sagt Roswitha Bartsch, Vizepräsidentin der Vereinigung Alzheimer Angehörige Austria. "Allerdings sind die Geräte viel zu teuer, nur wenige können sich so etwas leisten", kritisiert Bartsch. Die Kosten belaufen sich in der Regel auf mehrere hundert Euro, hinzu kommen monatliche Gebühren von rund 30 Euro für die Nutzung der Lokalisierungsdienste.

( Claudia Zettel)