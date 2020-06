Hackerangriff auf deutschen VoIP-Anbieter Sipgate

Sipgate habe das Cybercrime-Zentrum des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts eingeschaltet und Strafanzeige erstattet. Die Attacke sei eigenen Kenntnissen zufolge vermutlich aus einem sogenannten Botnetz erfolgt. Dabei werden gekaperte Rechnerkapazitäten ahnungsloser Computerbesitzer eingesetzt. Die geforderte Geldsumme sollte in der Internetwährung Bitcoin an eine anonyme Bitcoin-Adresse gezahlt werden.

Sipgate habe mit Hilfe eines Dienstleisters versucht, die Angriffe abzuwehren. Bis dies schließlich bei der letzten Angriffswelle zum Erfolg geführt habe, seien die Kundenanschlüsse stundenweise gestört gewesen. Auch ein Bankhaus in München sei von den Erpressern attackiert worden. Ein Sprecher des Landeskriminalamts ( LKA) in Düsseldorf bestätigte den Fall: Die Staatsanwaltschaft Köln habe wegen der Vorgänge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das LKA mit den Ermittlungen beauftragt. In Österreich ist der Dienst aufgrund von Streitigkeiten mit der RTR seit 2013 nicht mehr tätig.