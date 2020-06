Hausärzte kritisieren Fehlstart und Chaos um ELGA

In einer eigenen Aussendung haben die ELGA-Verantwortlichen die kolportierten Abmeldezahlen relativiert. Die 194.000 Personen, die sich angemeldet haben, würden nur etwa zwei Prozent der Bürger entsprehcen. Zudem seien fast drei Viertel der Abmeldungen in den ersten vier Monaten des Jahres 2013 statt, so ELGA-Geschäftsführerin Susanne Herbek. "Qualität und Sicherheit stehen bei ELGA an oberster Stelle."

Mit ELGA würden Bürgerinnen und Bürger erstmals die Möglichkeit erhalten, selbst über ihre eigenen Gesundheitsdaten zu bestimmen - damit sei ELGA Teil der Gesundheitsreform und werde sowohl Patienten und Ärzten großen Nutzen bringen, meinte Herbek.