HP sperrt fremde Tinte per Update aus: Klage geht weiter

Das Gericht in Florida wies zwar die meisten seiner Anschuldigungen zurück, erkannte aber die Beschwerde an, dass der Drucker auch in Zukunft durch Updates "beschädigt" werden kann. Auch dass funktionierende Tintenpatronen plötzlich nicht mehr zum Drucken verwendet werden können, könne man als "Beschädigung" bezeichnen, schlussfolgerte das Gericht.

Schon einmal gegen HP erfolgreich

Der Mann kann seine Klage damit in diesem Punkt weiterverfolgen. Wie der Techblog The Register anmerkt, erinnert das Verfahren an frühere gerichtliche Auseinandersetzungen. In einem ähnlichen Fall im Jahr 2016 schaltete sich die Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) in den Streit zwischen Kunden und HP ein und durfte die Klage ebenfalls nur in Teilbereichen weiterverfolgen.

Das Ergebnis damals: HP einigte sich mit den Kunden der betroffenen Modelle und versprach keinen DRM-Schutz nachträglich zu installieren. Neuere Geräte wie der OfficeJet Pro 7740, um den es dem Kläger geht, waren von diesem Versprechen offenbar ausgenommen.