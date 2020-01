HP deaktiviert Drucker per Internet, wenn man Tintenabo storniert

"Herkömmliches Abo"

Viele Twitter-Nutzer echauffierten sich über den Konzern – manche bezeichneten ihn als „bösartig". Was HP damit jedoch tut, ist laut Softpedia News rechtens, denn bei dem Service handelt es sich um ein herkömmliches Abo-Modell. InstantInk ist ein Dienst, der den Patronenstatus überwacht. Der wird an HP gesendet, sodass der Konzern neue Patronen schicken kann, sobald sie sich leeren. Wer das Abo nicht mehr zahlt, der kann auch nicht mehr drucken.

Der Service erlaubt HP auch einen Einblick in die Anzahl der bedruckten Papierseiten sowie das Format der Dokumente, also Word, PowerPoint, jpeg etc. Auch sieht der Konzern unter anderem ein, von welchen Geräten der Druckvorgang gestartet wird sowie die Seriennummer des Druckers.