Tinte im Monatsabo: HP macht beim Drucken auf Netflix

"In einigen Märkten wie Großbritannien wird das Konzept bereits hervorragend angenommen. Da greifen bereits 50 Prozent unserer Kunden auf diese monatlichen Abos zurück", erklärt HP-Austria-Chefin Michaela Novak-Chaid im futurezone-Interview. Gute Wachstumschancen im Bereich Printing ortet Novak-Chaid andererseits auch im Bereich großer Multifunktionsgeräte, die in Büros für Drucken, Kopieren und Scannen verwendet werden.

Punkten will HP dabei mit Sicherheitsfunktionen, die der Konzern aus seinen Computern importiert.„Drucker sind das am meisten unterschätzte Sicherheitsrisiko in einem Unternehmen. Wir stellen über entsprechende Software- und Hardware-Lösungen sicher, dass die Geräte nicht zum Einfallstor für Angreifer werden“, erklärt die HP-Austria-Chefin. Damit soll etwa das BIOS vor Hackerangriffen geschützt, aber auch die Netzwerk-Funktionalitäten zusätzlich abgesichert werden.

Mini-Drucker und Leder-Laptop

Am anderen Ende des Spektrums, im Privatkundengeschäft, will HP etwa mit einem Mini-Drucker im Hosentaschenformat erfolgreich sein. Indem Handyfotos mobil ausgedruckt werden können, überträgt HP das Polaroid-Konzept ins 21. Jahrhundert und will so die digitalaffine junge Generation für das Thema Drucken gewinnen. "Die Lust am Haptischen, ein Foto in der Hand zu halten, ist auch bei jungen Leuten ungebrochen", ist Novak-Chaid überzeugt.