IS-Terror soll Fluggastdaten-Überwachung rechtfertigen

Alexander Sander, Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft in Berlin, kommentiert die jüngste Entwicklung gegenüber der futurezone: „Es gibt auch im EU-Parlament Kräfte, die trotz EuGH-Urteils das PNR-System in Europa durchsetzen möchten. Hier werden Grundrechte geopfert. Dabei fehlt nach wie vor der Beweis, dass die Datensammlung auch einen Nutzen hat. Der LIBE-Ausschuss sollte sich an sein Abstimmungsergebnis Anfang des Jahres erinnern (Anmerkung: Damals stimmte der Ausschuss gegen eine Einführung eines solchen Systems).

„Durch die Vorratsdatenspeicherung werden kriminelle Handlungen dieser Größenordnung nicht unterbunden. Der Attentäter in Ottawa befand sich zum Beispiel auf einer No Fly-Liste. Effiziente Bekämpfung und Vorbeugung von Verbrechen bauen nicht darauf auf, möglichst viele Daten zu sammeln und damit Persönlichkeitsrechte abzuschaffen. Ganz im Gegenteil: Das Datensammeln und Verwalten bindet wichtige Ressourcen, die anderswo dann abgehen“, so auch der Tenor des EU-Abgeordneten Weidenholzer.