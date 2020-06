Kärnten will Vorratsdatenspeicherung kippen

Die FPK-geführte Kärntner Landesregierung wird die Vorratsdatenspeicherung vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH) bringen. Noch diese Woche werde der Regierungsbeschluss gefasst, kündigte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Dienstag in einer Pressekonferenz an. Er habe dies mit seinen Kärntner Parteifreunden sichergestellt. Als Grund für die Anfechtung nannte Strache: „Es kann und darf nicht sein, dass die Bürgerrechte mit Füßen getreten werden."

Eine gemeinsame Verfassungsbeschwerde der drei Oppositionsparteien FPÖ, Grüne und BZÖ auf Initiative des AK Vorrat war im Sommer