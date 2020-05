Kanada spionierte Energieministerium in Brasília aus

Wegen des Streits hatte sie zudem einen Staatsbesuch in den USA verschoben. Die neuen Erkenntnisse fand Greenwald erst vorige Woche bei der Prüfung der von Snowden an ihn weitergeleiteten Dokumente. "Es sind tausende Dokumente. Sie sind sehr komplex, es dauert, diese Dokumente zu lesen und zu verstehen und alle Dokumente zu verknüpfen", sagte der Journalist in dem Bericht. Die kanadische Sicherheitsbehörde soll unter anderem Telefonate des Ministeriums mit der Lateinamerikanischen Energieorganisation (OLADE) in Ecuador sowie der brasilianischen Botschaft in Peru registriert haben.

Im Internet habe sich der Geheimdienst zudem Zugang zur Kommunikation zwischen Computern des Ministeriums in Brasilia und Rechnern im Nahen Osten, Südafrika und in Kanada verschafft. Unklar blieb, ob und welche Daten konkret abgefischt wurden. Minister Lobao betonte, das von "Fantastico" enthüllte Eindringen in die Kommunikationssysteme und das Speichern von Daten des Ministeriums sei ein "ernster" Vorgang, der zurückgewiesen werde.