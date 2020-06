Kinderpornografie im Netz: Inhalte werden schnell gelöscht

Der Kampf gegen Kinderpornografie im Netz funktioniert laut den Betreibern der Meldestelle Stopline immer besser. In Österreich gab es im Jahr 2013 drei Fälle, bei denen kinderpornografisches Material auf österreichischen Servern lag. „Die Provider wurden verständigt und nach einer Beweissicherung der Inhalte wurden diese sofort aus dem Netz entfernt“, erläuterte Maximilian Schubert, Generalsekretär der ISPA. Alle österreichischen Internet Service Provider (ISPs) würden die Meldestelle Stopline, die mittlerweile seit mehr als 15 Jahren existiert, kennen und dadurch die Legitimität der Ansprüche nicht in Frage stellen. „Die österreichische Stopline gilt international als Best Pratice Beispiel“, so Schubert.

Bei der Stopline, bei der kinderpornografische und nationalsozialistische Inhalte im Netz gemeldet werden können, gelangten 2013 insgesamt mehr als 6000 Nachrichten ein. Rund 26 Prozent der gemeldeten Inhalte, in Zahlen ausgedrückt 1552, waren tatsächlich gesetzeswidrig. Davon waren nur rund zwei Prozent dem Nationalsozialismus zuzuordnen, bei dem Rest drehte es sich um Kinderpornografie. Diese wird vor allem auf Servern in den USA, Niederlande und Russland geparkt.