Kritik an Forderung nach neuer Vorratsdatenspeicherung

Die EU-Innenminister wollen außerdem einen neuen Vorstoß für den Austausch von Fluggastdaten unternehmen. Die Minister hätten bei ihrem Treffen am Sonntag in Paris beschlossen, in dieser Angelegenheit mit dem Europäischen Parlament „eine Kompromisslinie zu suchen“, sagte ein Sprecher des deutschen Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Der Plan der EU-Kommission sieht die Speicherung von Buchungs- und Flugdaten durch die Fluggesellschaften vor. Er ist bisher am Widerstand des EU-Parlaments gescheitert, dass die Maßnahme der anlasslosen Speicherung von Fluggastdaten klar abgelehnt hat.

In der futurezone-Redaktion bezieht eine Redakteurin in einem Kommentar Stellung: Maßnahmen, die alle Bürger pauschal unter Verdacht stellen, sind der falsche Weg.