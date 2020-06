Link zu Anonymous-Leak: Journalist erhält fünf Jahre Haft

Die Vorwürfe gegen Brown sind umstritten, vor allem die Verbindungen zum Stratfor-Hack sind dubios. Brown war zwar bis 2011 bei Anonymous aktiv, die Ermittler legten ihm aber vor allem einen Link zu einem IRC-Channel, in dem die gehackten Stratfor-Daten ausgetauscht wurden, zur Last. Mehr als 100 Briefe von Unterstützern Browns, in denen um Nachsicht gebeten wurde, wurden dem Gericht vorgelegt. Brown selbst reagierte in einer offiziellen Stellungnahme frustriert auf das Urteil.

Dem 33-Jährige wurde von den Ermittlern nachgesagt, ein „inoffizieller Sprechers“ des führungslosen Anonymous zu sein. Brown dementierte dies in den letzten Jahren mehrmals und verurteilte in einer Stellungnahme vor der Urteilsverkündung diese Annahme scharf. Die Ermittlungsbehörden hätten sich „rücksichtlos“ verhalten und sich Fakten zurechtgerückt.