Linz führt vor Wien bei digitaler Offenheit

Linz

Die Stadtschneidet dabei vor allem aufgrund ihrer Projekte im Bereich „Open Infrastructure“ so gut ab. „liegt in dieser Kategorie mit einem Höchstwert einsam an der Spitze“, sagt Palmetshofer. „Dies ist vor allem auf die Förderung beim Zugang zum Internet durch ein öffentliches WLAN-Netz von 165 Knoten ohne Einschränkung sowie auf angebotene Fortbildungsmaßnahmen zurückzuführen“, erklärt Palmetshofer.

Im Bereich Open Data liegen Linz und Wien fast gleichauf, wobei Wien einen minimalen Vorsprung hat. „Dieser Teilbereich scheint in den öffentlichen Verwaltungen am meisten präsent zu sein. Sogar die Schlusslichter Innsbruck und Salzburg weisen ein Drittel der möglichen Punkte auf“, sagt Palmetshofer.