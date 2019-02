Lkw-Abbiegeassistent: ÖAMTC jetzt gegen Verpflichtung

In der nach dem Unfalltod eines Neunjährigen in Wien ausgelösten Debatte über Lkw-Abbiegeassistenten hat der ÖAMTC am Donnerstag bei einem Medientermin ein entsprechendes Kamerasystem demonstriert. Die von Eltern gestartete Petition, die eine verpflichtende Nachrüstung, Druck auf die EU-Kommission und Durchfahrtsverbote für ausländische LKW ohne Assistenzsysteme fordert, wird vom Club prinzipiell unterstützt, ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold sprach sich aber gegen die darin geforderte verpflichtende Nachrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenten aus. Der ÖAMTC setze vielmehr auf Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer und Weiterbildung von Lkw-Lenkern.

Vor kurzem hatte sich Schmerold auf der ÖAMTC-Webseite im Rahmen eines Aufrufs zur Unterzeichnung der Petition "mein #aufstehn" noch für eine Abbiegeassistentenpflicht eingesetzt: "Diese Systeme werden in Zukunft noch viele Menschenleben retten. Deshalb setzen auch wir uns dafür ein, dass Lkw in Zukunft verpflichtend damit ausgestattet werden. Die Technik ist bereits seit einigen Jahren reif dafür", wird der Direktor in dem Text zitiert. Helge Fahrnberger, der Initiator von mein #aufstehn, vermutet via Twitter, dass die Regierung - die durch Verkehrsminister Hofer selbst eine verpflichtende Nachrüstung von LKW gefordert hat - Druck auf den ÖAMTC ausgeübt haben könnte, um die Position aufzuweichen.

Der ÖAMTC erklärte daraufhin in einer Aussendung, dass man immer noch pro Abbiegeassistent sei: „Damit in Österreich so bald wie möglich verpflichtende Lkw-Abbiege-Assistenten eingeführt werden können, braucht es rasch eine entsprechende EU-Richtlinie. Wir unterstützen sämtliche Maßnahmen, die Druck auf die handelnden Personen und Institutionen ausüben - dazu gehört auch die Petition 'Leben retten im Toten Winkel'. Die Technik steht zur Verfügung. Jeder Unternehmer, der seine Flotte bereits heute nachrüstet, leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit“, wird Schmerold darin zitiert.