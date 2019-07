Mac Pro aus China: Trump macht keine Ausnahme für Apple

„Ich möchte, dass Apple ihre Fabriken in den Vereinigten Staaten baut. Ich will nicht, dass sie sie in China bauen. Als ich also hörte, dass sie in China bauen wolle, sagte ich ‚OK, ihr dürft in China bauen, aber wenn ihr eure Produkte in die USA sendet, werden wir sie verzollen‘. Aber wir werden schon eine Lösung finden“, so der Präsident. Sobald Apple verkünde, eine Fabrik in Texas zu eröffnen, würde Trump „sehr glücklich werden“.

Komplexe Neuauflage

Den Bau in Texas hatte Apple vor rund sechs Jahren gefeiert. Warum der neue Mac Pro nun aber nicht mehr dort gefertigt wird, ist bislang noch unbekannt. Die rund 6000 US-Dollar teure und äußerst komplexe Neuauflage soll wieder komplett in China und vom Auftragsfertiger Quanta erzeugt werden. Für Apple bedeutet Trumps Verordnung große Einbußen und kleinere Gewinne und für Kunden höhere Preise.