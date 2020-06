Max Schrems: "Facebook muss noch viel lernen"

"Endlich Rechtssicherheit"

Laut Schrems ist auch Facebook nicht an einer außergerichtlichen Entscheidung interessiert. "Auch Facebook will endlich Rechtssicherheit haben und schwarz auf weiß vorliegen haben, was legal ist und was nicht."

Neben dem Grundverfahren, das durch die Initiative facebook-v-europe ausgelöst wurde, gibt es auch ein zweites Verfahren, nämlich das Betriebsprüfungsverfahren. Im Dezember hatte die irische Datenschutzbehörde nach einer Prüfung der irischen Facebook-Zentrale einen 149-seitigen Bericht veröffentlicht, in dem diverse Nachbesserungen gefordert, gröbere Verstöße jedoch nicht gefunden wurden.

Irischer Bericht "nicht ausreichend"

Die Gruppe rund um Schrems bezeichnete den Bericht nach einer anfänglichen Euphorie als „nicht ausreichend“, er beinhalte „keine stringente rechtliche Analyse“ des Netzwerks und viele der 22 Anzeigen würden nur teilweise abgehandelt. Die Umsetzung der Empfehlungen der irischen Datenschutzbehörde an Facebook sollen großteils bis Ende März erfolgen und im Juli 2012 erneut überprüft werden.

"Der Bericht befindet sich unter dem europäischen Datenschutz-Level", so Schrems. Allerdings sei es löblich, dass Facebook der Veröffentlichung zugestimmt habe, denn normalerweise befänden sich solche Berichte unter Verschluss. " Facebook sagt immer wieder, dass ein Soziales Netzwerk mit diesen Gesetzen nicht möglich ist. Ich glaube aber sehr wohl daran, dass das geht", fügt Schrems hinzu. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg - und Schrems wird wohl noch einige Zeit Kopfweh haben, wenn er Facebook nutzt.