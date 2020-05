Max Schrems: "Facebook versteckt Dinge jetzt besser"

Damals hat die Studentengruppe zahlreiche Datenschutzverstöße bei Facebook festgestellt und ein Verfahren in die Wege geleitet. „ Facebook hat unzählige Daten ohne der Zustimmung der Nutzer gesammelt. Alleine über mich hat Facebook 300 Seiten gelöschte Daten gespeichert", erzählt Schrems. Insgesamt gab es 23 Anzeigen der Studenten, doch passiert ist in den zwei Jahren seitens der irischen Behörde nicht viel. Facebook hat lediglich die „biometrische Gesichtserkennung" abgestellt und ein paar Funktionen überarbeitet. Das Verfahren ist noch immer nicht abgeschlossen und liegt in Irland mehr oder weniger auf Eis. „Wir überlegen uns deshalb auch bereits andere Möglichkeiten“, erklärt Schrems.

Der Datenschutzaktivist glaubt nicht, dass Facebook in den vergangenen Jahren groß etwas dazu gelernt hat und die Datenschutz-Problematik jetzt ernster nimmt als früher. „Über den Gefällt mir“-Knopf wird bereits seit Jahren diskutiert, aber passiert ist immer noch nichts. Facebook hat nur eines gelernt in der Zeit: Dinge besser zu verstecken. Man sieht nicht mehr direkt am Bildschirm, dass man verarscht wird.“ Die „Salami-Taktik“ nach der Einführung neuer, kritischer Features sei außerdem erfolgreich – Änderungen werden nie gleichzeitig auf der ganzen Welt durchgeführt, sondern nach und nach. „Die psychologische Seite haben sie gut im Griff. Und bei der Frage der Privatsphäre spielt die Psychologie eine große Rolle“, so Schrems zur futurezone.