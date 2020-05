Mikl-Leitner will nicht über NSA-Spionage spekulieren

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) hat ihr Vorgehen in der Geheimdienst-Affäre einmal mehr verteidigt. Die Ermittlungen liefen auf "Hochtouren", man sei in engem Kontakt mit den deutschen Ermittlern, sagte sie am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Nationalrats, die den Grünen gehörte. Auch FPÖ und NEOS zeigten sich nicht beruhigt, das Team Stronach hielt sich mit Angriffen zurück.

" NSA und BND gegen Österreich - wie können wir uns schützen?" lautete der Titel der Aktuellen Stunde, die sich der Spionage-Affäre widmete. Dem deutschen Bundesnachrichtendienst ( BND) wird vorgeworfen, in Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst National Security Agency ( NSA), auch Österreich - unter anderem Leitungen der Telekom Austria - ausgespäht zu haben. Grünen-Sicherheitssprecher Peter Pilz, der zuletzt Anzeige gegen Mitarbeiter der Deutschen Telekom und den BND erstattet hatte, wollte dahin gehend wissen: "Was wusste das Innenministerium? Was wusste unser Verfassungsschutz und was ist auf Basis dieses Wissens getan worden?"