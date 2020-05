BND schöpft österreichische Telekomdaten für NSA ab

Eine sogenannte „Prioritätenliste“, wie sie in der E-Mail aus dem Jahr 2005 erwähnt wird, war deshalb notwendig, weil die Schnittstelle in Frankfurt zu dem Zeitpunkt nicht leistungsfähig genug war, um damit alle Daten gleichermaßen abzusaugen. „Daher war auf einer Liste markiert, welche Transitstrecken prioritär zu behandeln sind“, erklärt Pilz. „Die NSA konnte auf diese Strecken dann zugreifen“, so der Nationalratsabgeordnete.

„Das ist der Beweis eines nachrichtendienstlichen Angriffes auf Millionen von Daten österreichischer Staatsbürger und des wichtigsten österreichischen Telekom-Unternehmens des Landes“, so der Abgeordnete. Wie vor zwei Monaten berichtet wurde in der Vergangenheit auch der Datenverkehr des Internetproviders UPC in Österreich mitgeschnitten.