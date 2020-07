NSA spähte UPC-Kunden aus

Die Zugriffe wurden durch die Zusammenarbeit mit privaten Internetanbietern ermöglicht. Dafür, dass auch UPC mit dem US-Geheimdienst kooperiert haben könnte, finden sich keine Hinweise in den geleakten Dokumenten. "UPC hat keine Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass diese Behauptungen zutreffen und versichert, dass nach Kenntnis von UPC zu keinem Zeitpunkt Kundendaten durch Dritte einsehbar waren", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Man setze modernste Technologien zum Schutz des Netzwerkes ein und baue die Schutzmechanismen laufend aus, so ein Unternehmenssprecher. "Die Mailserver, über die E-Mails von österreichischen Kunden versendet werden, befinden sich in Österreich und werden von UPC selbst betreut. Innerhalb des UPC-Netzwerkes werden diese Daten mit höchster Sicherheit bearbeitet und transportiert."