Nach Rezo-Video will CDU-Chefin Meinungen im Netz regulieren

Nach dem miserablen Ergebnis bei der Europawahl will die CDU in Deutschland möglichst rasch Antworten auf Fragen wie den Klimaschutz geben und wieder kampagnenfähig werden. Dennoch sucht sie die Fehler für die Verluste nicht bei sich selbst, sondern reicht sie an die 70 YouTuber weiter, die gefolgt von Rezo mit Argumenten gegen die CDU im Netz mobilisiert hatten. Rezo hatte am Wochenende ein Video mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU" veröffentlicht, das sich rasant im Netz verbreitet hatte.

Meinungsäußerungen vor Wahlen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nun am Montag nach der Wahl laut heise.de und „Hannoversche Allgemeine“ angeregt, künftig „Meinungsäußerungen im Internet vor Wahlen zu regulieren“. Den heftigen Angriff des Youtubers Rezo habe sie als Vorsitzende einer Partei mit unzähligen ehrenamtlichen Helfern als ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen empfunden. Und sie frage sich, wie das Land reagiert hätte, wenn 70 Zeitungsredaktionen kurz vor einer Wahl gemeinsam gegen eine Wahl von CDU oder SPD aufrufen würden, schreibt heise.de.