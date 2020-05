Netzschilling: Konzept zur Pauschalvergütung fertig

„Mit dem Netzschilling wird etwas Heimeliges verbunden. Wir verfolgen damit aber keinen revisionistischen Ansatz, den Schilling nach Österreich zurückzubringen. Wir haben nur bisher keinen besseren Begriff gefunden“, erklärt Joachim Losehand vom Verein für Internet-Benutzer Österreichs (vibe.at) am DNP13-Kongress im Gespräch mit der futurezone. Mehrere Monate lang wurde an dem Konzept gearbeitet, es gab regelmäßige Treffen. „Nun haben wir am Kongress die Frucht unserer Arbeit präsentiert“, so Losehand.