Neue Proteste: "ACTA ist noch nicht besiegt"

EU-Kommission

deutlich hervorgehe, dass dienicht im Sinne der EU-Bürger und der europäischen Wirtschaft verhandelt habe.

Frisch erklärte, dass ACTA den Handel mit Generika gefährden könne, weil dadurch Lieferverzögerungen beim Zoll möglich seien. Legale Generika könnten an Grenzen unbegründet festgehalten werden und dadurch sei die öffentliche Gesundheit gefährdet, so Frisch. „Im Abkommenstext wird kein Unterschied zu Markenrechtsverletzungen gemacht", kritisierte Frisch.

Demos am Samstag

Die Initiative „Stopp-ACTA" ruft für Samstag, 9. Juni, in Wien zu einer neuen Demonstration gegen das umstrittene Handelsabkommen auf. Die Demonstration beginnt um 14 Uhr am Westbahnhof (Abmarsch voraussichtlich 14.30 Uhr) und endet vorm Parlament. Am selben Tag finden in ganz Europa Demonstrationen gegen ACTA statt. Damit soll noch einmal ein Zeichen gesetzt werden, dass die Zivilgesellschaft dieses Abkommen - und vor allem auch dessen Zustandekommen - klar ablehnt.

Am Montagabend stimmte ein weiterer Ausschuss im EU-Parlament gegen ACTA - der Entwicklungsausschuss (Deve) lehnte das Abkommen ab, nachdem zuvor von Abgeordneten versucht worden war, die Abstimmung zu verschieben. Dieses Verhalten zeigte erneut, dass ACTA noch nicht gänzlich vom Tisch ist.