Neuer Security-Check diskriminiert Fluggäste

Vorstoß der IATA problematisch

"Bei allem Verständnis für eine bessere Abwicklung von Passagierströmen und der notwendigen Sicherheit muss man sich mittlerweile schon fragen, ob derartige Eingriffe in die Privatsphäre jemals gerechtfertigt sein können. Wenn man einzelne Aspekte beleuchtet und klassifiziert, landet man zudem sehr schnell bei Diskriminierungsfragen, die ja auch heute schon ein Problem darstellen“, kritisiert Tschohl. „Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das Konzept zudem in mehrfacher Hinsicht absolut problematisch und erscheint mir auch als inkompatibel mit bestehendem EU- und Grundrecht“, so Tschohl.

Auch für Alexander Sander, den Gründer der Initiative NoPNR!, die sich gegen die umstrittene Sammlung von Fluggastdaten ausspricht, überwiegen die potenziellen Gefahren eines derartigen Systems. „Wenn Reisende in Kategorien eingeteilt werden, sieht das per se schon nach einer diskriminierenden Maßnahme aus. Leute, die nur einmal im Jahr in den Urlaub fliegen, sollen also mühselige Sicherheitsprozeduren über sich ergehen lassen?“, kritisiert Sander.



Datenschutz nicht gewährleistet

Die ganz große Frage bleibe aber wie auch schon bei den umstrittenen Fluggastdaten, wer welche Daten wo speichere und wie der Zugriff darauf geregelt sei. „Die IATA will ja auch biometrische Daten verknüpfen, auf die normalerweise nur der Staat Zugriff hat. Gleichzeitig werden die Sicherheitskontrollen derzeit von privaten Dienstleistern abgewickelt. Das wäre in diesem Fall mit diesem sensiblen Datenmaterial aber nur schwer vorstellbar“, so Sander. „Stehen die Server in den USA, kann man zudem davon ausgehen, dass die amerikanischen Behörden ebenfalls auf die Daten zugreifen können“, kritisiert Sander.