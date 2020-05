Neues Urheberrechtsgesetz im Ministerrat beschlossen

Die Privatkopie von urheberrechtlich geschütztem und legal erworbenem Material ist in Österreich nur dann zulässig, wenn der Urheber dafür einen "gerechten Ausgleich" erhält. Dies wurde bisher durch die Leerkassettenvergütung geregelt, allerdings sind die Einnahmen daraus in den vergangenen Jahren rapide zurückgegangen. Die Speichermedienabgabe, mit der die von Künstlerseite seit langem geforderte " Festplattenabgabe" eine Umsetzung findet, weitet die Vergütungspflicht nun auf neue digitale Datenträger aus.

Dass laut Brandstetter mit dieser Lösung "alle Beteiligten gut leben können", wie er am Dienstag in einer Aussendung zitiert wird, war zuletzt nicht ersichtlich. So haben sich sowohl Künstler wie auch der Handel und andere Wirtschaftstreibende kritisch zur geplanten Umsetzung geäußert: Während sich die Verwertungsgesellschaften und die Initiative "Kunst hat Recht" an der doppelten Deckelung stören (inklusive Reprografievergütung sollen jährlich maximal 29 Mio. Euro eingenommen werden, außerdem soll die Speichermedienabgabe sechs Prozent des "typischen Preisniveaus" nicht überschreiten) und diese Beträge als zu niedrige angesetzt sehen, fürchten Telekombetreiber und Handelsunternehmen einen Nachteil für den heimischen Wirtschaftsstandort und hohe zusätzliche Belastungen für die Konsumenten.