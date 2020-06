Nic.at: "Wollen nicht Internetpolizei spielen"

In der Diskussion um brisante Webseiten wie WikiLeaks geraten auch die nationalen Domainbehörden zunehmend zwischen die Fronten. Im Interview mit der FUTUREZONE erläutert nic.at-Geschäftsführer Richard Wein, warum man das Prüfen und Bewerten von Webseiten auch in Zukunft anderen überlassen will und ob dem Netz tatsächlich bald die IP-Adressen ausgehen.

von Martin Stepanek