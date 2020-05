Obama stellt Pläne zur Geheimdienstreform am Freitag vor

Obwohl der Präsident an die mehr als 40 Einzelempfehlungen nicht gebunden ist, hatte er in einem Fernsehinterview bereits erklärt, der NSA „einige Selbstbeschränkungen“ auferlegen zu wollen. Am Mittwoch traf sich Obama mit seinen wichtigsten Geheimdienstchefs, um die angekündigte Grundsatzrede zur Reform der Spähprogramme vorzubereiten. Der Präsident wird seine Pläne nun elf Tage vor der jährlichen Rede zur Lage der Nation verkünden, die in diesem Jahr am 28. Jänner stattfindet.

Seit Juni sind durch die Enthüllungen des Computerexperten Edward Snowden eine Reihe von Spähaktivitäten des US-Geheimdienstes NSA und verbündeter Nachrichtendienste ans Licht gekommen. So überwachte die NSA nicht nur massenhaft E-Mails und Telefonate von Menschen rund um die Welt, sondern hörte auch Spitzenpolitiker aus befreundeten Staaten ab, darunter auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.

Das Ausmaß der Überwachung sorgte weltweit für Empörung. Gegen Snowden läuft in den USA ein Strafverfahren. Seit vergangenem Sommer hält er sich in Russland auf, das ihm für ein Jahr politisches Asyl gewährt hat.