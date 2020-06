Obama will besseren Schutz persönlicher Daten im Internet

US-Präsident Barack Obama will mit einem neuen Gesetz den Schutz persönlicher Daten im Internet verbessern und die Regelungen in den einzelnen Bundesstaaten vereinheitlichen. Derzeit seien diese sehr unterschiedlich, "das ist verwirrend für die Verbraucher und Unternehmen", sagte Obama am Montag in einer Rede vor der für den Verbraucherschutz zuständigen Handelskommission FTC.

Das neue Gesetz sieht vor, dass Unternehmen ihre Kunden im Fall eines Einbruchs oder Hackerangriffs binnen 30 Tagen informieren müssen. Wie groß die Gefahr eines Cyberangriffs sei, zeigte sich erst am Montag, als der Twitter-Feed des US Central Command gehackt wurde.