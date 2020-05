Obama wirbt bei Deutschen um Verständnis für Überwachung

US-Präsident Barack Obama hat bei den Deutschen um Verständnis für die umstrittenen Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA geworben. Zugleich sagte er in einem am Samstagabend gesendeten Interview des

ZDF-„heute-journal“, das er zwar mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in außenpolitischen Fragen nicht immer einer Meinung sei. „Das ist aber kein Grund abzuhören.“ Er habe „eine Beziehung von Freundschaft und Vertrauen“ zu Merkel aufgebaut. „Ich muss und darf diese Beziehung nicht durch solche Überwachungsmechanismen beschädigen, die möglicherweise dann diese vertrauensvolle Kommunikation verhindern würden. Ich kann Ihnen sagen, solange ich Präsident der USA bin, wird die deutsche Kanzlerin sich keine Sorgen machen müssen.“ Es werde aber Zeit brauchen, das Vertrauen zurückzugewinnen.

Der US-Geheimdienst NSA ist durch Enthüllungen seiner Ausspähprogramme international massiv in die Kritik geraten. Auch ein Handy von Merkel soll Ziel einer Spionageattacke gewesen sein. Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist dadurch schwer belastet. Obama hatte am Freitag in einer Grundsatzrede zur Arbeit der Geheimdienste unter anderem das Ausspähen der am engsten verbündeten Staats- und Regierungschefs untersagt.