Österreich: Tausende protestieren gegen ACTA

"Kranke Menschen sind Hauptleidtragende"

Petra Bayr von den Wiener Sozialdemokraten machte darauf aufmerksam, dass Änderungen im Urheberrecht, wie in ACTA gefordert, auch Medikamente und Lebensmittel beträfen. Vor allem negative Auswirkungen von ACTA auf legale medizinische Generika seien zu befürchten, unterstrich Bayr: "Hauptleidtragende wären kranke Menschen in Entwicklungsländern, weil sie sich die teuren Markenmedikamente nicht leisten können", sagt Bayr.

"Wir brauchen ein modernes Urheberrecht"

Alexander Sander, Sprecher des fraktionslosen EU-Abgeordneten Martin Ehrenhauser und NoPNR-Initiator, forderte die Modernisierung des Urheberrechts ein: „Wir brauchen ein modernes Urheberrecht, welches Kultur schafft und den kulturellen Austausch zwischen Menschen befördert und nicht verhindert."

Auch Marco Schreuder von von den Grünen kam zu Wort: "Noch ist ACTA nicht ad acta gelegt", warnte dieser. "Ich appelliere an alle politischen Kräfte in ganz Europa, endlich dafür zu sorgen, dass die Netzpolitik breit diskutiert wird, mit allen Interessensgruppen, weil sie nicht einzig und allein von einigen wenigen Lobbys gestaltet werden darf."

Bürgerinitiative zur Vorratsdatenspeicherung

Andreas Krisch vom Verein für Internet-Benutzer Österreichs (VIBE!AT) sprach sich besonders gegen die geplante Providerhaftung aus. Die Post dürfe nicht mitschreiben, wer welche Inhalte an wen schickt, oder was in Briefen stehe. „Warum soll das Internetprovidern erlaubt sein?"

Markus Kainz vom Verein quintessenz ließ die Wiener Demonstranten noch einmal gegen ACTA laut werden. Auch vom Kollektiv " Anonymous" wurde eine MP3-Botschaft abgespielt. Diese machte auch, wie einige der Vorredner, auf die Bürgerinitiative "Stoppt die Vorratsdatenspeicherung" aufmerksam.

Doch nicht nur in Wien wurde demonstriert, auch in Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck, Bregenz und St. Pölten gab es am Samstag Anti-ACTA-Proteste.

Demos auch in Deutschland

Auch in Deutschland legten die Acta-Gegner nach: Am zweiten europaweiten Aktionstag gegen das internationale Handelskommen sind am Samstag auch in ganz Deutschland wieder mehrere tausend Aktivisten auf die Straße gegangen. Insgesamt waren in mehr als 100 Städten Europas, unter anderem auch in mehreren Städten Bulgariens, Protestzüge gegen ACTA unterwegs.