Österreich vor "Datenschutz-Scherbenhaufen"

Seit 1993 klagt die zuständige Behörde - die ehemalige Datenschutzkommission, die Anfang 2014 in eine Datenschutzbehörde umgewandelt wurde - in jedem ihrer veröffentlichten Berichte darüber, dass der Personalstand der Behörde zu gering sei. Aus einem Datenschutzbericht aus dem Jahr 2007 geht zudem hervor, dass EU-Länder mit vergleichbarer Größe wie Österreich über durchschnittlich 43 Mitarbeiter verfügen. In der Tschechischen Republik sind es gar 85 Mitarbeiter. In Österreich sind in der Datenschutzbehörde 22 Mitarbeiter beschäftigt. Das Bundeskanzleramt spricht von 26 Mitarbeitern, allerdings arbeiten davon einige Teilzeit. Beide Zahlen liegen weit unter dem Schnitt.

Vibe.at fordert deshalb eine Aufstockung des Personalstandes auf zumindest 43 Planstellen und ein Budget von zumindest drei Millionen Euro. Zudem tritt der Verein dafür ein, dass auch Techniker beschäftigt und eine eigene Abteilung für technischen Datenschutz aufgebaut werden soll. Derzeit ist nämlich keine einzige Person für diesen Zweck beschäftigt, Techniker kommen in Einzelfällen immer von „extern“ und kosten zusätzliches Geld. Und hier liegt einer der Knackpunkte: Die Datenschutzbehörde hat jährlich nur etwa 68.000 Euro für „Sachaufwände“ zur Verfügung. Alleine der Betrieb und die Wartung des elektronischen Datenverarbeitungsregisters verschlingen jedoch geschätzt 40.000 Euro davon, von der Büromiete ganz zu schweigen.