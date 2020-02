ORF-Moderator nach ZIB20-Debüt auf Twitter rassistisch attackiert

Scharfe Verurteilung

An den ORF gerichtet schreibt ein Nutzer: "... und warum brauchen wir jetzt einen Afro als Moderator? Damit wir uns langsam an die geplante Masseneinwanderung aus Afrika gewöhnen?" Trotz Verwendung eines Klarnamens scheut sich der Absender nicht, damit Lenglinger anzugreifen. In zahlreichen Kommentaren zu dem Posting wurde das Verhalten scharf verurteilt, während Lenglinger aufmunternde Worte mitgegeben wurden.

"Checken, dass wir was können"

"Es sind die größten Komplimente, wenn man merkt, dass man denen so richtig mit der Realität reinfahrt und sie checken, dass wir nicht mehr verschwinden und auch was können. Congrats!", schreibt etwa Vanessa Spanbauer, Chefredakteurin des Magazins "fresh - Black Austrian Lifestyle".

Lenglinger arbeitete beim ORF bisher für die Sendungen "Bürgeranwalt", "Sommergespräche" und "Report". Nach einem Ausflug in das Korrespondentenbüro in Washington moderierte Lenglinger "Heimat Fremde Heimat" und später das "Magazin 1".