Pakistan hebt Twitter-Sperre wieder auf

Die pakistanische Regierung hat die Sperrung des Kurznachrichtendienstes Twitter wieder aufgehoben. Der Grund für die Anweisung des Informationsministeriums sei ihm nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Telekommunikationsbehörde in Islamabad am Montag. Dasselbe Ministerium hatte den Zugang zu Twitter am Sonntag wegen angeblich blasphemischer Inhalte