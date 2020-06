Politiker-Transparenzdatenbank gestartet

Welchen Nebenbeschäftigungen gehen österreichische Volksvertreter nach? Wofür engagieren sie sich? Welche Interessen vertreten heimische Abgeordnete? Antworten auf diese Fragen gibt seit Montag die Transparenzdatenbank Meine Abgeordneten. In dem vom Verein Respekt.net gestarteten Informationsportal werden öffentlich verfügbare Informationen zu allen österreichischen Nationalratsabgeordneten, Mitgliedern des Bundesrats, EU-Abgeordneten und Regierungsmitgliedern gesammelt und zusammengeführt. "Transparenz ist in vielen Demokratien eine Selbstverständlichkeit", sagt Martin Winkler, Präsident von Respekt.net: "In Österreich herrscht diesbezüglich aber noch immer viel Geheimniskrämerei."

In übersichtlich zusammengestellten Dossiers zu 280 österreichischen Spitzenpolitikern lässt sich in der Transparenzdatenbank etwa abrufen, welche Parlamentarier welche Nebentätigkeiten ausüben, welchen Interessensvertretungen und Vereinen sie angehören und in welchen Ausschüssen sie sitzen. Daneben werden auch Parlementsreden und Aussendungen der Volksvertreter zugänglich gemacht.

Unternehmensbeteiligungen und Firmengeflechte

In der Transparenzdatenbank werden Unternehmensbeteiligungen oder Firmengeflechte, samt inner- und überparteilicher Vernetzungen, sichtbar und in Form einer interaktiven Grafik dargestellt. Insgesamt 240 Positionen in Aufsichtsräten, Geschäftsführungen, Vorständen und Beteiligungen an Unternehmen wurden ausfindig gemacht.