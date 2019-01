Porno-Steuer soll Trumps Mauer zu Mexiko finanzieren

Grenzzaun als Projekt gelistet

Das Geld würde dann an den „ John McCain Human Trafficking and Child Exploitation Prevention Fund“ fließen. Dieser Fond würde Gelder an Regierungsagenturen und Programme verteilen, die dafür sorgen, dass Familien gestärkt werden und es Programme für Opfer von Sexualdelikten gibt.

Außerdem wurde eine Liste beigefügt mit Projekten, die mit dieser Porno-Gebühr finanziert werden könnten. An erster Stelle steht: „Einen Grenzzaun zwischen Mexiko und diesem Staat bauen, um die Grenzsicherheit zu gewährleisten“. US-Präsident Donald Trump will nämlich weiterhin an seinen Mauer-Plänen an der Grenze zu Mexiko festhalten.

"Verfassungswidrig"

Laut Mike Stabile von der Free Speech Coalition sind die Pläne von Arizona „sehr klar verfassungswidrig“, berichtet ArsTechnica. Auch wenn in der Vergangenheit ähnliche Pläne bereits von anderen Staaten vorgeschlagen worden waren, sei der Plan, damit die Grenzmauer zu finanzieren, neu.