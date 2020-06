Quiz: Was wissen Sie über die NSA-Überwachung?

Auf politischer Ebene schätzt Beckedahl die Situation noch weit schwieriger ein. “Zunächst einmal müssten Datenaustauschprogramme mit den USA wie SWIFT oder Safe Harbor sofort gestoppt werden. Das ist allerdings so lange unrealistisch, wie die europäischen Regierungen mit der NSA und auch dem britischen Geheimdienst GCHQ ins Bett gehen.” Die deutsche Bundesregierung sei derzeit sogar eher dabei, zu jenen Überwachungsmaßnahmen, wie sie in den USA betrieben werden, “aufzuschließen”, anstatt sich in die andere Richtung zu bewegen.

Ganz offensichtlich will nach wie vor kaum jemand in Europa auf politischer Ebene die Beziehungen zu den USA ernsthaft aufs Spiel setzen. Asyl für Edward Snowden wird in vielen Ländern vergeblich gefordert, die Regierungen sehen sich nicht dazu veranlasst, den Aufdecker vor einer Auslieferung an die USA zu schützen. In den Vereinigten Staaten sind immer noch viele Bürger der Meinung, Snowden müsse für seine Taten vor ein Strafgericht. Zumindest in jüngeren Bevölkerungsschichten wird der Whistleblower mittlerweile aber als so etwas wie ein Held angesehen, da er im öffentlichen Interesse gehandelt habe.

US-Präsident Barack Obama nahm im vergangenen Jahr ein paar kosmetische Anpassungen vor. Telefondaten beispielsweise darf die NSA nicht mehr selbst speichern. Auf die allermeisten Vorschläge einer unabhängigen Expertengruppe, die die Praktiken der NSA untersucht hat, ist man bisher jedoch nicht eingegangen.