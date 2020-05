Sascha Lobo: "Das Internet ist kaputt"

Lobo nannte sich in seiner Selbstkritik naiv. Er habe trotz Fachwissens nicht für möglich gehalten, was heute an Überwachung Realität sei. Geheimdienste wie die NSA hätten Milliarden in die Überwachung des Internet investiert und wesentlich größere Chancen zur Weltverbesserung im Netz gesehen als etwa die Netzgemeinde. „Nur dass sie eine ganz andere Auffassung von Weltverbesserung hat.“ Nun müsse ein neuer Internetoptimismus entwickelt werden „unter erschwerten Bedingungen in feindlicher Umgebung“.

Lobo ist als Internet-Experte in vielen Medien präsent, er gehörte zum Online-Beirat der SPD und engagierte sich in der Internetinitiative D21.